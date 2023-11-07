غانتس: علينا مناقشة ما سيحدث في إسرائيل بعد الحرب

أكد عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية، ورئيس حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، أن الإسرائيليين بحاجة إلى مناقشة ما سيحدث في إسرائيل بعد انتهاء الحرب.

وحث غانتس الإسرائيليين على البقاء متحدين، حتى بعد انتهاء الحرب.

وأضاف: "أعد بأننا سنبذل قصارى جهدنا لإعادة رهائن حماس إلى الوطن بالقوة وبالعمل السياسي، سنقاتل كل من يجب علينا قتاله، وسنتحدث لكل من نستطيع التحدث معه، ولن نفوت أي فرصة لإعادة أي شخص".

وفي وقت سابق، صرح غانتس، مساء الخميس، بأن الصور القادمة من معركة قطاع غزة مؤلمة.

وأضاف بيني غانتس: "دموعنا تتساقط عند رؤية جنود جفعاتي يسقطون، نمر بأوقات صعبة وسنشهد المزيد منها وهدفنا تغيير الواقع في غزة من أساسه".

المصدر: جيروزاليم بوست