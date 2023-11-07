نقيب الصحفيين المصريين يدعو لتسيير (ضمير العالم) نحو معبر رفح لوقف الحرب على غزة

دعا نقيب الصحفيين في مصر، خالد البلشي، إلى التحرك في أقرب وقت ممكن والتجمع برفح في قافلة (ضمير العالم)، لإرسال رسالة واحدة تطالب بوقف الحرب على غزة.

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وأضاف البلشي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للجنة توثيق جرائم الاحتلال، أنه في الوقت الذي يواجه الشعب الفلسطيني في غزة ليس فقط أشد أسلحة الترسانة الإسرائيلية فتكا، بل يحرم أيضا من أبسط مقومات الحياة المتمثلة في المياه والغذاء، والدواء والوقود، عبر حصار وحشي تفرضه آلة حرب نازية، تمارس عملية إبادة ممنهجة، في محاولة لتهجير أصحاب الأرض، وتصفية القضية الفلسطينية، وهي الجريمة التي ستبقى وصمة على جبين جانب كبير من هذا العالم، الذي وقف إما عاجزا أو متفرجا أو مبررا وداعما للمجازر اليومية، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال.

واستكمل البلشي: "ندعو كل الأحرار والشرفاء في العالم، الذين آلمهم الحصار الوحشي المفروض على الفلسطينيين العزل، ومشاهدة أشلاء الأطفال في غزة، التي مزقتها أسلحة الترسانة الإسرائيلية إلى التحرك في أقرب وقت ممكن من كل أماكنهم، والتجمع برفح في قافلة (ضمير العالم)، لإرسال رسالة واحدة تطالب بوقف الحرب، وتسعى محمية بأجسادنا جميعا لكسر الحصار القاتل، الذي تفرضه دولة الاحتلال وآلة حربها الوحشية، التي تستهدف إبادة الفلسطينيين، وتهجيرهم بمنع وصول مواد الإغاثة لهم في واحدة من أكبر جرائم الحرب في القرن الحالي".

وقال البلشي إن أكثر من مليونين من الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة يتعرضون للإبادة المنهجية على أيدي جيش الاحتلال الصهيوني، والذي يوجه أشرس أسلحته ضد الأطفال.

المصدر: RT