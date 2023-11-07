الولايات المتحدة تعلن معارضتها قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة

أعلنت الولايات المتحدة مساء يوم الثلاثاء معارضتها قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة.

وأكد البيت الأبيض أنه لا يعتقد أن القوات الإسرائيلية يجب أن تعيد احتلال غزة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة لفترة غير محددة بعد انتهاء الحرب.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في تصريح لشبكة "CNN الأمريكية "لا يزال الرئيس يعتقد أن إعادة احتلال القوات الإسرائيلية لغزة ليست جيدة.. هذا لا يعد جيدا لإسرائيل وللشعب الإسرائيلي".

وصرح كيربي بأن "إحدى المحادثات التي أجراها الوزير أنتوني بلينكن في المنطقة هي كيف تبدو غزة بعد الصراع؟ كيف يبدو الحكم في غزة؟ لأنه مهما كان لا يمكن أن يكون ما كان عليه في 6 أكتوبر".

ويأتي التحذير الأخير من البيت الأبيض بعد أن قال نتنياهو لشبكة "إيه بي سي نيوز" يوم الاثنين إن غزة يجب أن يحكمها" أولئك الذين لا يريدون الاستمرار في طريق حماس" قبل أن يضيف "أعتقد أن إسرائيل ستتحمل لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة في القطاع لأننا رأينا ما يحدث عندما لا يكون لدينا تواجد هناك".

وكانت هذه واحدة من أولى التلميحات التي قدمها نتنياهو حول رؤيته لغزة ما بعد الحرب، حيث أن وجهة النظر هذه متباينة عن وجهة نظر الولايات المتحدة بما في ذلك تصريحات الرئيس جو بايدن حول الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل القطاع.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة مع "60 دقيقة" لشبكة "سي بي إس" الشهر الماضي، قال بايدن إنه سيكون "خطأ كبيرا" أن تحتل إسرائيل غزة.

وفي ذلك الوقت، قال مايكل هيرزوغ السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، في تصريح لشبكة "سي إن إن" إن تل أبيب لا تنوي احتلال غزة بعد انتهاء الصراع.

ولم يوضح المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون بعد كيف ستحكم غزة إذا نجحوا في القضاء على حماس، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أوضح يوم الثلاثاء أن تل أبيب "ستحتفظ بحرية التصرف الكاملة للرد على أي وضع في قطاع غزة" بمجرد انتهاء الحرب.

وقال غالانت في تصريحات نشرها موقع "واي نت" الإخباري "في نهاية هذه الحملة، ستتوقف حماس كمنظمة عسكرية أو هيئة حاكمة في غزة، عن الوجود".

إقرأ المزيد

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيون يقولون لنظرائهم الإسرائيليين منذ أسابيع إنه يجب أن يكون لإسرائيل أهداف واضحة ويجب أن تسعى إلى تجنب احتلال طويل الأمد لقطاع غزة.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أبلغوا "سي إن إن" في وقت سابق أنه ليس لديهم إحساس واضح بنوايا إسرائيل في غزة ويعتقدون أنه سيكون من الصعب القضاء على حماس بالكامل.

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: وكالات + "سي إن إن"