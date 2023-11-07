بلينكن يدعو مجموعة السبع للتحدث بـ"صوت واضح" بشأن غزة

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء مجموعة السبع للتحدث بـ"صوت واضح" بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك لدى بدئه محادثات في اليابان مع نظرائه في هذا التكتل.

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وقال بلينكن في مستهل اجتماعات تستمر يومين في طوكيو: "هذه لحظة مهمة جدا.. أن تقف مجموعة السبع معا في مواجهة هذه الأزمة والتحدث كعادتنا بصوت واحد واضح".

ويقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بشكل مكثف منذ 7 أكتوبر عقب شن حركة "حماس" هجوما غير مسبوق قتل فيه 1400 شخص في إسرائيل، بالإضافة احتجاز أكثر من 240 رهينة، حسب السلطات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" في غزة في تحديث لحصيلة الضحايا في القطاع صدر اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى في القطاع بلغ 10328 شخصا بينهم 4237 طفلا.

ورفضت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، الدعوة لوقف لإطلاق النار، مشددة على أن لإسرائيل الحق في الرد علما بأن واشنطن دعت لتوقف مؤقت في القتال.

ووصل بلينكن إلى طوكيو عقب جولته السريعة الأخيرة في الشرق الأوسط، ويتوقع أن "يطلع نظراءه على نتائج جولته.. وعلى التقدم المحرز في إيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة، وجهود احتواء الحرب"، على ما قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية.

الاثنين قال بلينكن في تركيا إن واشنطن تعمل "بصورة نشطة جدا" لإيصال مزيد من المساعدات للمدنيين العالقين في القطاع.

وقال بلينكن للصحافيين "أحرزنا تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة من أجل زيادة" المساعدة التي تصل لسكان غزة، مؤكدا أن "توقفا (في المعارك) قد يساهم في ذلك أيضا".

وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين إمكان تطبيق "هدنات تكتيكية" على ما قال البيت الابيض، لكن لم يعلن عن أي اتفاقات ولم يناقش الزعيمان احتمال وقف لإطلاق النار.

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وقال نتانياهو الإثنين إن الحرب ستتواصل حتى تتولى إسرائيل "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة.

وفرنسا هي العضو الوحيد في مجموعة السبع التي أيدت قرارا صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، دعا إلى "هدنة إنسانية" فورا.

وصوتت الولايات المتحدة بالرفض فيما امتنعت اليابان وبريطانيا وألمانيا وكندا عن التصويت.

وقالت فرنسا في بيان أعلنت فيه عن مشاركة وزيرة الخارجية كاترين كولونا في اجتماع طوكيو، إن الاجتماعات ستناقش "ضرورة الاستجابة لاحتياجات المدنيين في غزة واحترام القانون الإنساني الدولي".

وأضاف البيان أن كولونا "ستكرر إدانتنا للأعمال الإرهابية لحماس وضرورة إطلاق سراح الرهائن".

المصدر: أ ف ب