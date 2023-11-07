أبو عبيدة: دمرنا 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون بقطاع غزة

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" في بيان يوم الثلاثاء إنهم دمروا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون بقطاع غزة.

وذكر أبو عبيدة في البيان "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعة من تدمير 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون.

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وأضاف أن الكتائب دكت القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع بعشرات قذائف الهاون.

كما أكد أنهم خاضوا اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مختلف محاور القتال.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" أنها كانت قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن إسرائيل عرقلت ذلك.

وقالت في بيان "تعلن كتائب القسام أنها كانت قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن الاحتلال عرقل ذلك، ولا زلنا نؤكد أننا على استعداد للإفراج عنهم ولكن الوضع الميداني والعدوان الصهيوني الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك".

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وأفرجت كتائب القسام وهي الجناح العسكري لحركة حماس بوقت سابق عن أسيرتين لأسباب إنسانية، وقالت إحداهن في مؤتمر صحافي إن عناصر حماس كانوا ودودين وأمنوا للأسرى كل احتياجاتهم الطبية وغيرها، وهاجمت حكومة بنيامين نتنياهو وحملتها مسؤولية الفشل الأمني.

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT