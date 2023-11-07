عبد اللهيان: الرسالة وصلت و"الأمريكيون يكذبون"

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إن "هناك رسالة قد وصلت"، وذلك ردا على نفي واشنطن نقل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، رسالة إلى طهران، عبر رئيس الوزراء العراقي.

وقال عبد اللهيان عبر حسابه على منصة X، إن "الولايات المتحدة تسعى لهدنة مؤقتة، منذ الأسبوع الماضي"، موضحا أن "الأمريكيين يكذبون ويديرون لعبة الوقت في الحرب ضد غزة والضفة".

آمریکا از هفته گذشته در صدد آتش بس انسانی بود. ما پیام آنها را دریافت کردیم، آنها «کاملا نادرست» می گویند. البته هم زمان بازی جنگ را علیه غزه و کرانه باختری فلسطین مدیریت می‌کنند. ریاکاری و نسل‌کشی علیه غزه را متوقف کنید. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 6, 2023

ووجه عبد اللهيان رسالة إلى أمريكا، قائلا: "أوقفوا النفاق والإبادة الجماعية ضد غزة"، مضيفا أن "أكثر من 120 دولة دعت إلى إنهاء الحرب، كما ينزل الملايين من مختلف مدن العالم بما فيها واشنطن إلى الشوارع دعما لفلسطين وإدانة جرائم الحرب، لكن البيت الأبيض يفضل البقاء شريكا ومرافقا للنظام الإسرائيلي المنهار على حساب مواجهة الرأي العام من العالم".

بیش از ١٢۰ کشور خواستار توقف جنگ شدند. میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف جهان از جمله واشنگتن در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایت جنگی در خیابان‌ها هستند، اما کاخ‌سفید ترجیح می‌دهد همچنان شریک جرم باشد و رژیم فروپاشیده اسراییل را به بهای تقابل با افکار عمومی جهانیان همراهی کند. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 6, 2023

وكان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، وصف تصريح عبد اللهيان بأن "الأمريكيين أرسلوا رسالة مفادها أنهم يسعون إلى وقف لإطلاق النار"، بأنه "تصريح كاذب بشكل قاطع".

وتأتي تصريحات عبد اللهيان بعد أن قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة إلى طهران، الاثنين، بعد يوم من اجتماعه مع بلينكن في بغداد.

المصدر: RT