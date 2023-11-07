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3 طائرات مسيرة تهاجم قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في أربيل

عبد اللهيان: الرسالة وصلت و"الأمريكيون يكذبون"

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عبد اللهيان: الرسالة وصلت و
AFP
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إن "هناك رسالة قد وصلت"، وذلك ردا على نفي واشنطن نقل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، رسالة إلى طهران، عبر رئيس الوزراء العراقي.

وقال عبد اللهيان عبر حسابه على منصة X، إن "الولايات المتحدة تسعى لهدنة مؤقتة، منذ الأسبوع الماضي"، موضحا أن "الأمريكيين يكذبون ويديرون لعبة الوقت في الحرب ضد غزة والضفة".

ووجه عبد اللهيان رسالة إلى أمريكا، قائلا: "أوقفوا النفاق والإبادة الجماعية ضد غزة"، مضيفا أن "أكثر من 120 دولة دعت إلى إنهاء الحرب، كما ينزل الملايين من مختلف مدن العالم بما فيها واشنطن إلى الشوارع دعما لفلسطين وإدانة جرائم الحرب، لكن البيت الأبيض يفضل البقاء شريكا ومرافقا للنظام الإسرائيلي المنهار على حساب مواجهة الرأي العام من العالم".

وكان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، وصف تصريح عبد اللهيان بأن "الأمريكيين أرسلوا رسالة مفادها أنهم يسعون إلى وقف لإطلاق النار"، بأنه "تصريح كاذب بشكل قاطع".

وتأتي تصريحات عبد اللهيان بعد أن قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة إلى طهران، الاثنين، بعد يوم من اجتماعه مع بلينكن في بغداد.

المصدر: RT

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