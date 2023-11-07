مسؤول إسرائيلي: سنستقبل زيلينسكي بأذرع مفتوحة ولكن ليس الآن

أفادت صحيفة The Times of Israel نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى إسرائيل لم تلغ، إنما تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب تسريب معلومات.

وقال مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه: "إذا جاء زيلينسكي، فسيتم استقباله بأذرع مفتوحة".

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وكتبت وسائل إعلام قبل بضعة أسابيع أن زيلينسكي كان يعتزم زيارة إسرائيل كدليل على التضامن مع تل أبيب ضد "حماس" في قطاع غزة، لكن تل أبيب رفضت ذلك، وأخبرته أن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة.

ومنذ اليوم الأول للتصعيد الحالي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، انحازت أوكرانيا بالكامل إلى جانب إسرائيل.

المصدر: RT