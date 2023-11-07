غوتيريش يدين هجوم "حماس" على إسرائيل

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش يدين هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي، ويدعو إلى وقف إطلاق النار فورا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "الأمين العام يدين أعمال "حماس" الإرهابية، التي لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير لها".

وأضاف أن الأمين العام يجدد دعوته إلى إطلاق سراح كافة الرهائن فورا دون أي شروط مسبقة.

وأشار إلى أن غوتيريش يجدد كذلك دعوته إلى وقف إطلاق النار فورا من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.3 ألف شخص، وعدد الجرحى أكثر من 25 ألف شخص، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، قيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

وحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، فإن حركة "حماس" تحتجز أكثر من 200 من الرهائن والأسرى، بمن فيهم أجانب ومن يحملون جنسيات مزدوجة.

المصدر: نوفوستي