المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحن نمضي قدما ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز التقى برئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، مؤكدا أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بغزة.

وأكد دانيال هاغاري خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، قائلا "نحن نمضي قدما"، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية.

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وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه خلال العمليات الجارية في غزة، أطلق مقاتلو "حماس" النار على الجنود من داخل المستشفى القطري في محاولة لدفع الجيش الإسرائيلي إلى مهاجمة المستشفى.

وتابع دانيال هاغاري قائلا "لن نقع في هذا الفخ"، مستطردا بالقول "في نهاية المطاف سيعمل الجيش الإسرائيلي في المستشفيات التي يتواجد فيها المسلحون".

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، في القاهرة.

وخلال اللقاء بحث الطرفان الحرب المستمرة في قطاع غزة والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

هذا، وتزامنت التصريحات الإسرائيلية وزيارة بيرنز، مع إعلان واشنطن الخارجية الأمريكية معارضة واشنطن للنقل القسري للفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، حيث أكدت أن الولايات المتحدة لا تؤيد بأي شكل من الأشكال نقل الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.

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وشددت الخارجية على أنه "هذه ليست السياسة التي نتمسك بها، ونحن لا ندرس ذلك".

كما أعلنت الولايات المتحدة أيضا معارضتها قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة.

وأكد البيت الأبيض أنه لا يعتقد أن القوات الإسرائيلية يجب أن تعيد احتلال غزة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة لفترة غير محددة بعد انتهاء الحرب.

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية