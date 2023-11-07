حكومة غزة: إسرائيل تشن حرب تجويع وإبادة على قطاع غزة

قال رئيس مكتب الإعلام في حكومة غزة، سلامة معروف، إن الحرب على قطاع غزة هي حرب تجويع وإبادة وتطهير عرقي.

وقال معروف في تصريح صحفي، إن ما دخل إلى غزة من شاحنات خلال هذه الفترة، يعادل ما كان يدخل في يوم واحد قبل الحرب.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي مخبز يعمل الآن بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي 12 مخبزا.

كما أكد أن نصيب الفرد من المياه بات لا يتجاوز 5 ليترات من مياه غير صالحة للشرب، وأن الفلسطينيين في القطاع باتوا يواجهون مشكلة كبيرة في توفير مياه الشرب.

وأوضح أن "الأونروا" توجه المساعدات فقط إلى المدارس التي تشرف عليها، ولم تقدم مساعدات للنازحين المقيمين خارج مدارسها.

المصدر: وكالات