حسين الشيخ يبحث هاتفيا مع لافروف الوضع في الشرق الأوسط

صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بأنه بحث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

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وكتب الشيخ في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "جرى اتصال مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تناول التطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة جراء الحرب المدمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف: "أكدنا على موقفنا المشترك الرافض للمساس بالمدنيين من كل طرف، والوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، وأن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي، هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع".

وتابع: "اتفقنا على تحرك مشترك على المستوى الدولي من أجل إنجاز هذه الأهداف مجتمعة".

المصدر: RT