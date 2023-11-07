الجيش الإسرائيلي: استهداف مجموعة حاولت إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه "استهدف مجموعة حاولت إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل بالقرب من منطقة شتولا".

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "دبابة إسرائيلية هاجمت قبل قليل في الأراضي اللبنانية خلية حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه أراض إسرائيلية بالقرب من منطقة شتولا".

وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت في وقت سابق من اليوم موقعا تابعا لحزب الله من أجل إزالة التهديد".

بدوره، قال مراسلنا في لبنان إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت منطقة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار صباحا على منطقة جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة في حين يستمر تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قضاء صور والساحل البحري.

ولفتت الوكالة اللبنانية، إلى أن عناصر من الصليب الأحمر اللبناني عملت عند منتصف الليل على سحب جثتي مقاتلين من حزب الله من جبل بلاط قبالة بلدة مروحين حيث قتلا بغارة جوية إسرائيلية أول من أمس على المنطقة، لافتة إلى عملية سحب الجثتين تمت بمؤازرة "اليونيفيل" والجيش اللبناني.

المصدر: RT