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"أنصار الله" ينشرون مشاهد لإطلاق مسيّرات على مواقع إسرائيلية من اليمن (فيديو)

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نشرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) مشاهد إطلاق دفعة المسيّرات التي تم إطلاقها نحو إسرائيل يوم أمس.

وأعلنت القوات اليمنية في صنعاء "الحوثيون"، في بيان أمس الاثنين، أنها "أطلقت دفعة من المسيرات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".

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وقالت إن العملية أسفرت عن توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة في إسرائيل ولعدة ساعات.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها هجمات على مواقع وأهداف إسرائيلية، بالصواريخ الباليستية والمجنحة، والطائرات المسيرة بشكل مستمر منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ32 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT

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