"فقد بوصلته الأخلاقية".. اسرائيل تجدد هجومها على غوتيريش فماذا قال الرجل؟

جددت إسرائيل هجومها على الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في أعقاب كلمته أمام مجلس الأمن، والتي تحدث فيها عن "احتلال وقمع إسرائيل للفلسطينيين على مدى عشرات الأعوام".

والاثنين، قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن غزة "تتحول إلى مقبرة للأطفال"، وإن العديد من النساء والأطفال، وكذلك موظفي المنظمة العالمية والصحافيين، يقتلون في قطاع غزة.

وأدان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، تصريحات غوتيريش، وكتب عبر حسابه على منصة X: "غوتيريش، ألا تخجل من نفسك! أكثر من 30 قاصرا، من بينهم طفل عمره 9 أشهر، وكذلك رضع وأطفال شهدوا قتل والديهم بدم بارد، (وهم الآن) محتجزون ضد إرادتهم في قطاع غزة".

واعتبر أن "المشكلة في غزة هي حماس وليس الإجراءات الإسرائيلية للقضاء عليها".

Shame on you @antonioguterres! More than 30 minors - among them a 9 month-old baby as well as toddlers and children who witnessed their parents being murdered in cold blood - are being held against their will in the Gaza Strip.

Hamas is the problem in Gaza, not Israel's actions… — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 6, 2023

بدوره، هاجم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، غوتيريش، معتبرا أنه فقد بوصلته الأخلاقية.

وقال إردان في منشور على منصة X: "لقد مر أكثر من 30 يوما منذ أن تم ذبح أطفال جنوب إسرائيل عمدا على يد حماس، لكنك يا غوتيريش لم تقل شيئا عن مقبرة الأطفال التي حدثت في جنوب إسرائيل".

وتابع "لقد فقدت بوصلتك الأخلاقية، ولا يمكنك أن تظل أمينا عاما، ولو لدقيقة أخرى"، مشيرا إلى أن أي ممثل للأمم المتحدة، يعقد مقارنة زائفة وغير أخلاقية، يثبت أنه يعاني من "تعفن أخلاقي".

.@antonioguterres: it has been over 30 days since the children of southern Israel were intentionally slaughtered by Hamas terrorists but you have said NOTHING about the “graveyard of children” the south of Israel has become.



You have lost your moral compass and cannot remain… pic.twitter.com/i2t803AuoQ — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) November 6, 2023

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها غوتيريش، لهجوم وانتقادات إسرائيلية على خلفية موقفه من حرب غزة.

وفي 24 أكتوبر الماضي، طالبت إسرائيل غوتيريش بالاستقالة فورا، في حين رفض كوهين لقاءه، بعد تصريحات قال فيها إن هجوم حركة "حماس" لم يأت من فراغ.

المصدر: RT