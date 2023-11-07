تركيا تنفي تقارير عن اتفاق مع إسرائيل لاستقبال الفلسطينيين

نفت الإدارة الرئاسية التركية تقارير إعلامية بشأن اتفاق مزعوم بين رئيس البلاد رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي باستقبال تركيا مليون فلسطيني.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لدائرة الاتصالات للإدارة الرئاسية التركية: "إن التقارير المتداولة على بعض شبكات التواصل الاجتماعي نقلا عن نتنياهو التي تقول: "لقد اتفقنا مع أردوغان على أن يصبح مليون فلسطيني مواطنين أتراك ويعيشون في تركيا مقابل ملياري دولار"، فهي لا تتفق مع الواقع. ولم تكن هناك مفاوضات من قبل رئيسنا رجب طيب أردوغان، ولا مثل هذا التصريح من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذه التأكيدات مزورة بالكامل".

وأعلن أردوغان، سابقا، أنه لم يعد يعتبر نتنياهو "محاورا له".

وتداولت في بعض وسائل الإعلام التركية المعارضة وشبكات التواصل الاجتماعي في تركيا، سابقا، تقارير تفيد بأن أردوغان وافق على استقبال مليون لاجئ فلسطيني مقابل ملياري دولار.

المصدر: نوفوستي