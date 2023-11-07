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صحيفة: وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن بسبب "موقف غير دبلوماسي"

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صحيفة: وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن بسبب
Sputnik
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قالت صحيفة Hurriyet، إن سبب رفض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان معانقة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، هو عدم اللباقة التي أبداها الوزير الأمريكي قبل ذلك بقليل.

ويشار إلى أن المفاوضات بين بلينكن وفيدان، جرت في أنقرة في 6 نوفمبر، واستمرت نحو ساعتين ونصف الساعة.

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وتحدثت وسائل إعلام تركية عن محاولة الوزير بلينكن، "معانقة نظيره التركي خلال تبادل التحية معه ولكن الأخير تراجع خطوة إلى الوراء".

وظهر في فيديو نشرته الخارجية التركية، كيف يتقدم بلينكن بعد مصافحة قوية خطوة إلى الأمام ما يعطي انطباعا بأنه محاولة للعناق، لكن وزير الخارجية التركية تراجع خطوة إلى الوراء مع مواصلة الضغط على يد نظيره.

صحيفة: وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن بسبب

وأضافت صحيفة Hurriyet: "وعندما وصلت سيارة بلينكن إلى مبنى وزارة الخارجية التركية، وقف هاكان فيدان أمام باب الوزارة، كما يفعل عادة عند استقبال كل وزير زائر. وعندما لم يخرج بلينكن، الذي كان يتحدث عبر الهاتف، من سيارته، عاد فيدان إلى المبنى. ورحب فيدان بالوزير الأمريكي الذي أبدى لتوه فظاظة دبلوماسية واضحة، لكنه (فيدان) رفض محاولة وزير الخارجية الأمريكي معانقته".

المصدر: نوفوستي

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