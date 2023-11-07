مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن شرق رام الله

أفادت مراسلتنا، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة عوفرا شرق رام الله.

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وأفاد موقع "واينت العبري" بأن "فلسطينيا ملثما يحمل سكينا اقترب من قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت متمركزة على بوابة مستوطنة عوفرا في بنيامين، وردت القوة بإطلاق النار وبدأت بمطاردته، بعد فراره إلى قرية عين يبرود، دون وقوع إصابات".

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة من إطلاق جنود إسرائيليين النار تجاه فتاة فلسطينية عند حاجز قلنديا جنوب رام الله بالضفة الغربية، بزعم حيازتها سكين، وحملها علم حماس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الفتاة الفلسطينية لعلاجها.

المصدر: RT+ واينت