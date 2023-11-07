وسائل إعلام: سقوط صواريخ من لبنان على مربض مدفعية إسرائيلي وقرب مجدل شمس بالجولان المحتل (فيديو)

قالت وسائل إعلام مساء يوم الثلاثاء إن عددا من الصواريخ التي أطلقت من لبنان سقطت على مربض مدفعية إسرائيلي ومحيط موقع إسرائيلي قرب مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صاروخين سقطا في الجولان السوري المحتل.

إقرأ المزيد

وقالت مراسلة RT في لبنان إن الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجولان السوري المحتل.

وذكرت مراسلتنا أن 20 صاروخا على الأقل أطلقت من القطاع الشرقي في لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان.

وأشارت إلى أن القبة الحديدية نفذت عمليات اعتراض في أجواء المنطقة في القطاع الشرقي.

من جهته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه عقب دوي صفارات الإنذار شمالي الجولان تم رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان.

إقرأ المزيد

وأشار المتحدث إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مصادر الإطلاق بنيران المدفعية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + وسائل إعلام