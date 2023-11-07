الأمم المتحدة: الوقود لم يصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

أعلنت الأمم المتحدة أن الوقود لم يصل حتى الآن إلى قطاع غزة عبر معبر رفح على حدود القطاع مع مصر.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إنه "حتى هذا اليوم لم يصل الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".

وأضاف أن 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة عبر رفح، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للشاحنات التي وصلت إلى القطاع عبر رفح، بلغ 526 شاحنة.

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يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.3 آلف شخص، وعدد الجرحى أكثر من 25 ألف شخص، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، قيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: نوفوستي