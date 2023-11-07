قيادي في "حماس": إسرائيل لم ولن تنجح في الخروج من دائرة هزيمة 7 أكتوبر

أكد القيادي في "حركة حماس" أسامة حمدان مساء يوم الثلاثاء أن إسرائيل لم ولن تنجح في الخروج من دائرة هزيمة 7 أكتوبر وهو تاريخ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "كتائب القسام".

وصرح القيادي في حماس بأن المشروع الأمريكي لإعادة رسم خارطة المنطقة تضرر.

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والاثنين، أعلن القيادي في حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أن الفصيل الفلسطيني لن يقبل بـ"وصاية" على قطاع غزة، رافضا تمرير خطط لعزل حماس التي وضعت إسرائيل القضاء عليها كهدف في حربها على القطاع المحاصر.

وصرح حمدان خلال مؤتمر صحفي "للذين يظنون أن حماس ذاهبة، ستبقى حماس ضمير شعبنا وتطلعاته ولن تستطيع قوة في الأرض انتزاعها أو تهميشها".

وأكد أن "مخططات أمريكا والاحتلال أحلام وجزء من حرب نفسية نرجو ألا يتورط بها أحد".

وتابع قائلا "نحذر كافة الأطراف من التسابق مع هذه المحاولات المشبوهة التي تسعى لفرض وصاية على شعبنا يكون فيها للاحتلال الكلمة العليا، ولن يسمح شعبنا بأن تمرر الولايات المتحدة مخططاتها بايجاد قيادة على مقاسها وعلى مقاس الاحتلال".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء أعلنت الولايات المتحدة معارضتها قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة.

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وأكد البيت الأبيض أنه لا يعتقد أن القوات الإسرائيلية يجب أن تعيد احتلال غزة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة لفترة غير محددة بعد انتهاء الحرب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في تصريح لشبكة "CNN الأمريكية "لا يزال الرئيس يعتقد أن إعادة احتلال القوات الإسرائيلية لغزة ليست جيدة.. هذا لا يعد جيدا لإسرائيل وللشعب الإسرائيلي".

وجددت الولايات المتحدة تأكيدها أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT