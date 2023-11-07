الصليب الأحمر يعلن تعرض قافلة إنسانية لإطلاق نار في قطاع غزة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة إنسانية محمّلة إمدادات طبية تعرّضت لإطلاق نار في مدينة غزة الثلاثاء. دون الكشف عن مصدر القصف أو الجهة التي تقف وراءه.

وقالت اللجنة في بيان إن القافلة التي تضم 5 شاحنات وسيارتين للصليب الأحمر كانت تقل إمدادات لمنشآت صحية عندما تعرضت لإطلاق نار.

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وأشار البيان إلى تضرر شاحنتين وإصابة سائق بجروح طفيفة.

وأدى القصف الإسرائيلي الذي استهدف الجمعة الماضية سيارة إسعاف أمام مستشفى الشفاء في غزة إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين، حسب وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" التي قالت إن السيارة كانت جزءا من قافلة تقل "عددا من الجرحى في طريقهم لتلقي العلاج في مصر".

ومن جهته عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره بـ"الرعب" جراء قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف موكب لسيارات الإسعاف في قطاع غزة.

ويذكر أن عشرات المستشفيات توقفت عن العمل في قطاع غزة بسبب الاستهداف المباشر أو جراء نقص ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

المصدر: ا ف ب