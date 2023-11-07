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3 طائرات مسيرة تهاجم قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في أربيل

3 طائرات مسيرة تهاجم قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في أربيل

أخبار العالم العربي

3 طائرات مسيرة تهاجم قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في أربيل
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، أن 3 طائرات مسيرة هاجمت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في أربيل.

وجاء في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أنه "تم فجر اليوم الثلاثاء استهداف القاعدة العسكرية لقوات التحالف الدولي للقضاء على داعش، في مطار أربيل، بهجوم بمسيرتين مفخختين تم تفجيرهما في الجو".

وأضاف البيان أن هجوما آخر استهدف نفس الموقع في وقت لاحق من صباح اليوم حيث "سقطت مسيرة مفخخة بدون أن تنفجر".

يتبع..

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