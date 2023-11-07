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هل تنشئ فرنسا مستشفى عسكريا في رفح المصرية؟

أخبار العالم العربي

هل تنشئ فرنسا مستشفى عسكريا في رفح المصرية؟
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرنسا تجري مفاوضات حثيثة مع مصر من أجل إنشاء منشأة طبية عسكرية مزودة بمعدات جراحية لعلاج جرحى قطاع غزة.

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وقال الإعلام العبري إن المنطقة المرجحة لإقامة المنشأة الطبية العسكرية ستكون في منطقة معبر رفح.

وكان وزير الدفاع الفرنسي، قال أمس الاثنين، إن بلاده تجري محادثات مع مصر لإقامة منشأة طبية عسكرية تشمل إمكانية إجراء جراحات للمصابين بجروح خطيرة في قطاع غزة المجاور.

وتستضيف باريس مؤتمرا دوليا عن الوضع الإنساني في غزة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكانت فرنسا قد أرسلت حاملة طائرات الهليكوبتر "تونير" إلى المنطقة، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها تهدف إلى دعم مستشفيات غزة.

وتقول مصادر عسكرية إن هذه الحاملة غير مجهزة لتقديم المساعدة الطبية للمتضررين من القصف في المنطقة المحاصرة. ومع ذلك يجهز الجيش الفرنسي حاليا حاملة طائرات هليكوبتر ثانية بمرافق طبية متقدمة. ومن المقرر أن تبحر إلى المنطقة، خلال الأيام العشرة المقبلة.

المصدر: الإعلام العبري + وكالات

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