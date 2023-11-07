إعلام فلسطيني: جنود إسرائيليون يطلقون النار تجاه فلسطينية عند حاجز قلنديا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار تجاه فلسطينية عند حاجز قلنديا جنوب رام الله بالضفة الغربية.

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ولفت موقع "عرب 48" إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الفتاة بزعم حيازتها سكين، وتلتف بعلم حماس، وتخفي وجهها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الفتاة الفلسطينية المصابة.

بدورها، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا قالت فيه إنها أحبط عملية طعن عند معبر قلنديا الإسرائيلي العسكري، وقالت الشرطة في بيان لها: "وصلت مشتبه بها إلى معبر قلنديا في ضواحي القدس، ملفوفة بعلم حركة حماس، حيث وصلت سيرا على الأقدام إلى المعبر مسلحة بسكين وتقدمت نحو حراس الأمن الذين كانوا هناك".

وأضافت: "سرعان ما ردت القوات التي تعرفت على المشتبه بها وخطورتها بإطلاق النار عليها وإصابتها، وألقت الشرطة القبض عليها، حيث تم إخضاعها للعلاج وكذلك التحقيق الأولي فيما لم تقع إصابات في صفوف القوات".

وتداولت صفحات فلسطينية صورة العلم الذي كانت تحمله الفتاة التي تدعى أسيل شحادة 16 عاما.