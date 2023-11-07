"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري.

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وقالت في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بعملية هي الثالثة على القواعد الأمريكية هذا اليوم، بطائرات مسيرة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أعلن الثلاثاء، أن 3 طائرات مسيرة هاجمت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في أربيل.

وجاء في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أنه "تم فجر اليوم الثلاثاء استهداف القاعدة العسكرية لقوات التحالف الدولي للقضاء على داعش، في مطار أربيل، بهجوم بمسيرتين مفخختين تم تفجيرهما في الجو".



وأضاف البيان أن هجوما آخر استهدف نفس الموقع في وقت لاحق من صباح اليوم حيث "سقطت مسيرة مفخخة بدون أن تنفجر".

وتتعرض قواعد عسكرية في العراق وسوريا تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء أمس الاثنين استهداف 4 قواعد أمريكية بستة هجمات.

وذكرت شبكة "nbc news" الأمريكية نقلا عن مصادر بالبنتاغون في وقت سابق، أن 45 جنديا على الأقل أصيبوا إصابات طفيفة أو إصابات دماغية محتملة جراء تلك الهجمات، لكن مسؤولين عسكريين أمريكيين أكدوا أن عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجمات الأخيرة في العراق وسوريا أكثر مما كشف عنه البنتاغون.

ويقدر عدد الجنود الأمريكيين الموجودين في العراق حاليا بإطار "جهود مكافحة داعش"، بـ2500 جندي، فيما يقدر عددهم في سوريا بـ900.

المصدر: RT