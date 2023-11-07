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مراسلة RT: انفجارات تهز تل أبيب وصافرات الإنذار تدوي في كل الأرجاء (فيديو)

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مراسلة RT: انفجارات تهز تل أبيب وصافرات الإنذار تدوي في كل الأرجاء (فيديو)
انفجارات تهز تل أبيب وصافرات الإنذار تدوي في كل الأرجاء
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قالت مراسلة RT مساء يوم الثلاثاء إن انفجارات تهز تل أبيب، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار تدوي في الأرجاء.

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وقالت "كتائب القسام" إنها أطلتق رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب الكبرى "ردا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة".

وذكرت وسائل إعلام أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وأسدود وهرتسليا ورعنانا ورمات هشارون وكفار شمرياهو وقاعدة بالماخيم.

وأشارت أيضا إلى أن صافرات الإنذار دوت في مقر هيئة أركان الجيش الإسرائيلي (الكريا) في تل أبيب.

وتداول مدونون ونشطاء مقاطع فيديو قالوا إنها توثق الرشقة لاصاروخية التي أطلقت على تل أبيب.

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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