أين المفتشون الدوليون؟.. زاخاروفا تعلق على تصريحات الوزير الإسرائيلي باستخدام الأسلحة النووية

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن "استخدام الأسلحة النووية في غزة" تثير أسئلة حول وجودها في ترسانة البلاد.

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جاء ذلك خلال حديث زاخاروفا صباح اليوم لبرنامج "سولوفيوف" لايف للصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف، حيث تابعت أن بيان إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة النووية أثار عددا من الأسئلة بخصوص وجود تلك الأسلحة في ترسانة البلاد، ويدفع نحو التساؤلات التالية: "أين المنظمات الدولية؟ أين الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ أين الدول الأعضاء؟ المفتشون؟".

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير، في تصريح له لإذاعة "كول باراما" الإسرائيلية يوم أول أمس الأحد، قد وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "أحد الخيارات".

المصدر: RT