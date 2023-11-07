الهلال الأحمر الفلسطيني: غارات إسرائيلية تستهدف منطقة قريبة من مستشفى القدس في غزة

قصفت الطائرات الإسرائيلية، مساء الاثنين، محيط مستشفى القدس في مدينة غزة، بحسب بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "إسرائيل استهدفت محيط مستشفى القدس في قطاع غزة بصاروخين، على بعد نحو 50 مترا من بوابة المستشفى".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين، أنه قصف 450 هدفا لحماس في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وهزت انفجارات كبيرة، الأحد، محيط مستشفى القدس، ما أدى إلى سقوط ضحايا، بينهم عدد من القتلى، بحسب الهلال الأحمر.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تحديث لبياناتها الاثنين، مقتل 10022 فلسطينيا بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

المصدر: CNN