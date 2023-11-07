وزيرة الخارجية اليابانية تتجنب إدانة تصريح الوزير الإسرائيلي إلياهو حول النووي في غزة

تجنبت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا الإجابة على طلب الصحفيين التعليق على تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن ضربة نووية لقطاع غزة.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كان الحكومة اليابانية تنوي إدانة تصريح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي طرح خيار ضرب قطاع غزة بالنووي أو فرض عقوبات على خلفية هذه التهديدات، مثلما فرضتها على كوريا الشمالية في الماضي، قالت يوكو كاميكاوا في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "أما بالنسبة لتصريح أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية، فنحن على علم بذلك. لكن رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو قال فيما يتعلق بهذا التصريح بأنه لا يعكس موقف الحكومة ككل، وأن هذا العضو في الحكومة ممنوع بعد الآن من المشاركة في الاجتماعات. لقد وقعت إسرائيل على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لكنها لم تصادق عليها. وينحصر موقفنا في أننا ندعو البلدان إلى الانضمام الكامل إلى هذه المعاهدة في أقرب وقت ممكن".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى، على خلفية تصريحه بشأن إمكانية "قصف غزة بالقنابل النووية".

فيما اعتبر بعض الوزراء أن قرار نتنياهو بتعليق إلياهو عن اجتماعات الحكومة لا معنى له، لعدم وجود اجتماعات لمجلس الوزراء حيث يتم تنفيذ معظم العمل من خلال جولات التصويت عبر الهاتف، حسب أحد الوزراء.

المصدر: نوفوستي