مصدر عن وزير الخارجية التركي: لن تتمكن إسرائيل من ضمان أمنها بالقوة العسكرية

قال مصدر في أنقرة لمراسل "تاس"، إن تركيا تعتقد أن إسرائيل غير قادرة على ضمان أمنها من خلال أساليب العنف والقوة العسكرية.

وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، صرح بذلك خلال مباحثات مع نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك.

إقرأ المزيد

ووفقا للمصدر، كانت المأساة الإنسانية في قطاع غزة أحد المواضيع الرئيسية في المباحثات بين وزير الخارجية التركي ونظيره البيلاروسي.

وأضاف المصدر: "شدد هاكان فيدان، على أن إسرائيل لا يمكنها توفير الأمن من خلال العنف، وقال إنه من المستحيل الاستمرار في التزام الصمت بينما يستمر القمع والعنف ضد الفلسطينيين".

المصدر: تاس