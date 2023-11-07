حزب الله: إذا استمرت إسرائيل وأمريكا في عدوانهما فسيؤدي ذلك لمواجهة شاملة

أعلن نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه "إذا استمرت إسرائيل وأمريكا في عدوانهما فسيؤدي ذلك لمواجهة شاملة".

ولفت قاسم إلى أن "حزب الله يشارك من أجل تخفيف الضغط على غزة".

وأوضح قاسم أن "هجماتنا المتزايدة رسالة بأنه إذا توسعت إسرائيل فستكون هناك عواقب وخيمة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: موقع العهد الإخباري