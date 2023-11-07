بيسكوف يصف الوضع حول غزة بأنه "بالغ الصعوبة" ويسمي أبرز اهتمامات موسكو في ظله

وصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد شهر من بدايته بأنه "صعب للغاية"، بل وكارثي من وجهة نظر إنسانية.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحافيين اليوم الثلاثاء إنه من المفهوم سبب استمرار الاشتباكات، وأضاف: "العملية القتالية للجيش الإسرائيلي مستمرة، وفي ظل هذا الوضع، من المهم جدا بالنسبة لنا أن يتم توفير هدن إنسانية، ومن المهم جدا بالنسبة لنا أن تتم تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة".

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وتابع: "ومن المهم بالنسبة لنا بالطبع، أن تتاح للمواطنين الروس فرصة لمغادرة أراضي غزة، ويعمل دبلوماسيونا من أجل تحقيق ذلك"، مشيرا إلى أن هذه مهمة شاقة جدا، "إذ أن هناك كثيرين ممن يريدون مغادرة غزة، ونحن على اتصال دائم مع جميع الأطراف التي يتعين التنسيق معها حول هذا الأمر".

وأكد بيسكوف أن روسيا على تواصل يومي على مستوى العمل مع إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، مع أنه لا توجد حاليا خطط لاتصالات على أعلى مستوى.

وأشار بيسكوف إلى أن "الوضع (في غزة) لا يزال متوترا للغاية، وهو كارثي من وجهة نظر إنسانية"، مشيرا إلى أنه رغم المشاكل التي تقيد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعتزم روسيا مواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، منها الفلسطينيون والمصريون والإسرائيليون، من أجل ضمان إيصال هذه المساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تحديث لبياناتها الاثنين، مقتل 10022 فلسطينيا بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة، بينما قالت السلطات الإسرائيلية إن هجوم "حماس" في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1400 شخص في إسرائيل واحتجاز أكثر من 240 رهينة.

المصدر: وكالات