بايدن يحث نتنياهو على قبول هدنة في غزة مقابل إطلاق سراح رهائن لدى "حماس"

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، على قبول وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة 3 أيام، مقابل إطلاق حركة "حماس" عددا من الرهائن.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال مكالمته الهاتفية أمس الاثنين، على الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام في غزة، لتمكين إحداث تقدم لإطلاق سراح بعض الرهائن لدى حماس".

وأضاف: "بحسب الاقتراح المطروح، فإن حماس ستطلق سراح 10 - 15 رهينة، وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الرهائن الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم".

ومن جانبه، أعلن نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه "لن يكون أي توقف لإطلاق النار ولن نسمح بدخول أي وقود إلى قطاع غزة".

وأضاف: "سوف ننتصر ولن نتوقف قبل الانتصار بالحرب... غزة لن تكون تهديدا بعد الآن مطلقا".

هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

المصدر: نوفوستي