الأونروا تعلن تعرض مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة للقصف بشكل مباشر

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة للقصف بشكل مباشر.

وجاء في البيان: "إحدى مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعرضت لقصف مباشر في شمال قطاع غزة، وقتل لاجئ فيها وأصيب تسعة آخرون".

وأضافت المنظمة أنه حتى مساء يوم 6 نوفمبر، قتل 89 موظفا من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، أعلنت الأونروا، عن انقطاع اتصالاتها بمعظم موظفيها داخل قطاع غزة.

وجاء في بيان الوكالة: "في الوقت الحالي، يواجه قطاع غزة تعتيما في الاتصالات، الأونروا غير قادرة على الاتصال بالغالبية العظمى من فريقنا".

المصدر: نوفوستي