بلينكن: لا توجد خطط لإخلاء غزة من كل سكانها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال محادثات في أنقرة إنه لا توجد خطط لإجلاء كامل للسكان من قطاع غزة، ويمكن مناقشة نوع من وقف القتال لفترة زمنية.

أفادت بذلك صحيفة Hurriyet، في ختام مباحثات وزير الخارجية الأمريكي في تركيا يومي 5 و 6 نوفمبر.

ووفقا للصحيفة، أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المباحثات مع بلينكن، إلى أن أنقرة تنتظر وقف إطلاق نار عاجل بين إسرائيل وغزة، ولفت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة، تجلب الضرر لسمعتها الدولية بسبب الموقف الذي اتخذته.

إقرأ المزيد

وبحسب الصحيفة، لا تزال الولايات المتحدة حتى الآن مترددة في نطق كلمة "هدنة" وتفضل استخدام عبارة "وقف مؤقت للنار". ولكن الوقف المؤقت للنزاع أو تعليقه يبدو ضروريا لتحرير الرهائن وللخروج من غزة، والبدء ببعض الخطوات للتسوية. وقال بلينكن والوفد المرافق له في أنقرة، إنهم سيعززون الجهود لمنع مقتل مدنيين وزيادة حجم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

ونوهت الصحيفة بأن الجانب الأمريكي، أكد للمسؤولين الأتراك أنه لا توجد خطط لإجلاء كامل لسكان غزة، وأشار إلى أن "الجميع سيبقون في أماكنهم".

وجرت المفاوضات بين بلينكن وفيدان في أنقرة في 6 نوفمبر، واستمرت نحو ساعتين ونصف الساعة.

المصدر: تاس