"واينت": الجيش الإسرائيلي يغلق معظم طرقات إصبع الجليل والسلطات تطلب من السكان البقاء قرب الملاجئ

أفاد موقع "واينت"، الثلاثاء، بأن السلطات المحلية طلبت من سكان مستوطنات إصبع الجليل البقاء قرب الملاجئ تحسبا من أي حادث أمني محتمل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قطع الطرقات بالمنطقة.

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وقال الموقع إنه طُلب من سكان الجليل المقيمين في مين باروخ، كفر جلعادي، مشكافعام، المنارة، يفتاح، المالكية، كفار يوفال، ميتولا، مرغليوت وراموت نفتالي البقاء بالقرب من الملاجئ.

ولفت الموقع إلى انه بعد إعلان السشلطات المحلية بشأن التحذير من وقوع حادث أمني، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد أي حادث أمني ملموس، لكن رغم ذلك تقرر قطع عددا من الطراقات الرئيسية بالمنطقة بعد تقييم الوضع.

يأتي ذلك، بينما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار صباحا على منطقة جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة في حين يستمر تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قضاء صور والساحل البحري.

ولفتت الوكالة اللبنانية، إلى أن عناصر من الصليب الأحمر اللبناني عملت عند منتصف الليل على سحب جثتي مقاتلين من حزب الله من جبل بلاط قبالة بلدة مروحين حيث قتلا بغارة جوية إسرائيلية أول من أمس على المنطقة، لافتة إلى عملية سحب الجثتين تمت بمؤازرة "اليونيفيل" والجيش اللبناني.

المصدر: واينت + الوطنية للإعلام