السلطات الألمانية تخشى وقوع هجمات على مؤسسات يهودية بمناسبة "ليلة الزجاج المكسور"

أعربت السلطات الألمانية عن خشيتها من أن تشهد الذكرى السنوية القادمة لـ"ليلة الكريستال" وهي مناسبة يهودية من حدوث هجمات على المؤسسات اليهودية بسبب تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن "ليلة الكريستال" أو "الزجاج المكسور"، هي مناسبة سنوية ترمز إلى مذبحة يهودية كبرى في ألمانيا النازية وقعت ليلة 9-10 نوفمبر 1938.



وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنه "لا يمكننا استبعاد الأحداث المؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك تلك التي ترقى إلى مستوى إلقاء اللوم على الضحية".

وأضافت أنه "من الممكن أيضا أن تحدث مظاهرات غير معلنة مسبقا، مصحوبة بجرائم مرتبطة بها مثل الشتائم والتحريض على الكراهية والإضرار بالممتلكات أو التعبير عن السخط أمام المؤسسات ودور العبادة الإسرائيلية".

وبحسب وزارة الداخلية فإن الوزارة تحارب بكل وسائل سيادة القانون "معاداة السامية والإسلاموفبيا".

وتتزامن احتفالات المناسبة هذه السنة، مع حرب تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ أكثر من شهر تسببت في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص حتى الآن، بينهم أكثر من 4000 طفل.

المصدر: نوفوستي