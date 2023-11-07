حزب العدالة والتنمية التركي: لا فرق بين عقلية نتنياهو و"داعش"

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، عدم وجود فرق بين عقلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعقلية تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال تشيليك خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع قيادة الحزب في أنقرة برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "ما تقوم به حكومة نتنياهو الآن، هو جرائم حرب، وإبادة جماعية، ومجازر بحق الفلسطينيين، أمام أنظار العالم".

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وشدد على أن "قول الدول الغربية إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها يعني أنهم يعطون الضوء الأخضر الكامل لإسرائيل في ارتكاب المجازر والإبادة بحقّ الفلسطينيين، دون حساب أو مساءلة". مشيرا إلى وجود "ازدواجية معايير واضحة جدا للعيان من طرف الدول الغربية في التعامل مع أوكرانيا وفلسطين".

وأضاف أن "المجتمع الدولي كله يكتفي بمشاهدة هذه المجازر والمذابح التي تنفذها إسرائيل في غزة منذ 32 يوما".

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة "حماس" في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 10328 شخصا بينهم 4237 طفلا، و2716 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 25956 شخصا.

المصدر: RT