اعتقال متظاهرين مؤيدين لفلسطين في أستراليا

اعتقلت الشرطة الأسترالية 4 متظاهرين مؤيدين لفلسطين قاموا بإغلاق الطريق خارج بوابات مضمار سباق ملبورن يوم الثلاثاء.

أفادت بذلك قناة 9News الأسترالية، حيث تابعت أن 100 شخص تجمعوا عند مدخل مضمار السباق، ورفض بعضهم التفرق، حتى بعد استخدام الشرطة للقنابل المسيلة للدموع. وقامت الشرطة بسحب المتظاهرين المناهضين لإسرائيل على الأرض من أذرعهم وأرجلهم لإخلاء المداخل المؤدية إلى سباقات الخيل.

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وتابعت القناة: "ألقت شرطة فيكتوريا القبض على 4 متظاهرين بتهمة عرقلة الشرطة، بما في ذلك امرأة كانت تحمل مسدسا مضيئا ومكبر صوت صعدت إلى سطح مضمار السباق".

وجاءت التظاهرة الحالية بعد أقل من أسبوع من احتجاج مماثل في مقر إقامة نائب رئيس وزراء الحكومة الأسترالية وزير الدفاع ريتشارد مارلز في مدينة جيلونج، حيث اعتقلت الشرطة حينها 5 أشخاص.

ويطالب المتظاهرون في أستراليا بإنهاء الدعم الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري لإسرائيل وإدانة تصرفات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقد تعهدت أستراليا بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار أسترالي (6.36 مليون دولار أمريكي) للمدنيين المتضررين في الأراضي الفلسطينية المحتلة دعما للصليب الأحمر. وفي الوقت نفسه، امتنعت البلاد عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار الجمعية العامة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتدخل الحرب في غزة شهرها الثاني منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 10022 فلسطينيا بينهم 4104 طفلا منذ بدء الحرب في غزة، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، وتم احتجاز أكثر من 240 رهينة.

المصدر: 9News