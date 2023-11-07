مصر تعيد عددا من مواطنيها العالقين في غزة

تمكنت مصر من إعادة 100 من مواطنيها العالقين في قطاع غزة.

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كما بدأت مصر باستقبال حالات أطفال مرضى بالسرطان من قطاع غزة، ووصلت دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية بقطاع غزة إلى معبر رفح البري، وتوافد أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تحديث لبياناتها الاثنين، مقتل 10022 فلسطينيا بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة، بينما قالت السلطات الإسرائيلية إن هجوم "حماس" في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1400 شخص في إسرائيل واحتجاز أكثر من 240 رهينة.

المصدر: القاهرة الإخبارية