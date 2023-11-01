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لحظة فتح بوابة معبر رفح لأول مرة منذ 25 يوما

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لحظة فتح بوابة معبر رفح لأول مرة منذ 25 يوما
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أفاد مصدر مصري مسؤول، بخروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم الأربعاء .

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خروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر (فيديو)
خروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر (فيديو)

وظهر فيديو أثناء خروج عدد كبير من الفلسطينيين حملة الجوازات الأجنبية عبر معبر رفح البري إلى مصر.

وعلى صعيد متصل نقلت قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر مشاهد تظهر سيارات إسعاف تدخل معبر رفح مع ترقب نقل 81 مصابا فلسطينيا الأربعاء إلى مستشفيات مصرية، بحسب مسؤولين مصريين وفلسطينيين.

وقال مصدر مطلع في وقت سابق إن خروج حاملي الجوازات الأجنبية تم بوساطة قطرية. 

وأوضح المصدر أن قطر "توسطت في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية للسماح بحركة حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة خارج قطاع غزة المحاصر".

المصدر: RT

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خروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر (فيديو)