العراق يتبرع بـ 10 ملايين لتر من زيت الغاز لغزة

عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية الخامسة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان: "جرى، خلال الجلسة، بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أهم الملفات الأساسية وسير تنفيذها ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارت اللازمة بشأنها".

وأضاف: "ومن أجل التخفيف عن معاناة الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، الذي يتعرض لعدوان وحصار قوّات الاحتلال الصهيوني، قرر مجلس الوزراء التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزة بكمية (10) ملايين لتر، تضامنا من العراق وشعبه مع أهالي القطاع".

ومر شهر كامل على اندلاع الحرب. تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

المصدر: RT