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السعودية تؤجل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى إشعار آخر

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السعودية تؤجل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى إشعار آخر
Sputnik
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى وقت يحدد لاحقا.

وجاء في البيان: "تعلن وزارة خارجية المملكة أنه بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي وحرصا على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الإفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى وقت يحدد لاحقا".

وأشار البيان إلى أن الهدف من التأجيل هو انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.

 

 

المصدر: RT

 

 

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