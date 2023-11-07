مواجهات جنوب الخليل وعدد من الإصابات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم طولكرم (فيديو)

أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم طولكرم، فيما تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن مواجهات عنيفة في مدينة دورا جنوب الخليل.

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وأظهر مقطع فيديو المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية في مدينة دورا.

وفي طولكرم، أصيب 5 فلسطينيين بينهم سيدة خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة شابين بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية، وباصابة سيدة في الكتف، وهي والدة عز الدين عواد الذي قتلته القوات الإسرائيلية مساء أمس، وشاب برصاصة في الفخذ، وشاب برصاصة في الصدر، ووصفت إصابته بالخطيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

واقتحمت قوات كبيرة ترفقها جرافة حارتي البلاونة والحدايدة في المخيم، وسط تحليق لطائرة استطلاع، وشددت من حصارها عليه من كافة جهاته، واقتحمت عددا من منازل المواطنين.

وتقوم جرافة القوات الإسرائيلية بتجريف للشارع الرئيسي وسط المخيم، وتخريب أعمدة الكهرباء ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء منه.

وأكدت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، أن مواجهات عنيفة تدور بين الشبان وجنود القوات الإسرائيلية الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

من جهة أخرى أظهر مقطع فيديو، تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية للجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم طولكرم.

وفي بيتونيا غرب رام الله، أفادت مصادر محلية بإصابة شاب بالرصاص في القدم، أطلقته القوات الإسرائيلية التي نفذت عمليات دهم واقتحام لعدد من المنازل، واعتقلت الأسيرة المحررة ربى عاصي، والأسير المحرر محمد الدحلة، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي سياق متصل، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلده بيت دقو شمال غرب القدس، وحطمت نصبا خاصا بشهداء البلدة، فيما أصيب شاب، فجر اليوم، برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

يأتي ذلك، بينما قتل فلسطيني بعد منتصف الليلة، وهو مصعب مجاهد كامل المطري (19 عاما)، وأصيب آخر برصاص القوات الإسرائيلية قرب بلده بيت عنان شمال غربي القدس المحتلة.

المصدر: RT+وفا+ وسائل إعلام فلسطينية