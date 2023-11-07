وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره المصري تعزيز الأمن في الشرق الأوسط بعد 7 أكتوبر

أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بحث هاتفيا مع وزير الدفاع المصري محمد زكي اليوم الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأعرب أوستن عن تقديره لعمل مصر لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمواطنين الأمريكيين من غزة.

كما بحث الطرفان أهمية حماية المدنيين.

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وأكد أوستن "دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وتركيزه على ردع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن تصعيد الصراع".

وعبر عن "استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها من الهجمات التي ترعاها إيران على الأفراد الأمريكيين".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ33 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة "حماس" في غزة أمس الثلاثاء ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 10328 شخصا بينهم 4237 طفلا، و2716 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 25956 شخصا.

المصدر: RT