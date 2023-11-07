الملك عبدالله الثاني يؤكد رفض الأردن محاولات الفصل بين الضفة الغربية وغزة

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، مشددا على رفض بلاده أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وخلال لقائه في بروكسل، اليوم الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، جدد الملك عبدالله الثاني تأكيده على "أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك".

وشدد على "رفض الأردن لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، مشيرا إلى أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.



ولفت إلى "ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب".



وتناول اللقاء علاقات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي وحرص الجانبين على تعزيزها في شتى الميادين.



المصدر: "بترا"