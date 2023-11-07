قائد القوات الجوية الألمانية يتبرع بالدم في مستشفى إسرائيلي (فيديو)

زار قائد القوات الجوية الألمانية، الجنرال إنغو غيرهارتز، مركز شيبا الطبي بالقرب من تل أبيب اليوم الثلاثاء، وتبرع بالدم فيه.

وقال غيرهارتز: "لقد قدمت الكثير للقوات الجوية الإسرائيلية".

وأضاف: "الآن وأنتم تخوضون حربا مع حماس، يشرفني أن أكون هنا وأظهر التضامن معكم وأتبرع بالدم في حال الحاجة إليه".

وأعرب المستشفى في بيان عن امتنانه العميق لدعم جيرهارتز ومساعدته لإسرائيل.

وجاء في البيان: "إن زيارة الجنرال غيرهارتز هي بمثابة الأمل والإيمان بأنه في أوقات الأزمات، يجب علينا أن نقف معا كمجتمع عالمي واحد".

ومر شهر كامل على اندلاع الحرب. حيث تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

المصدر:timesofisrael