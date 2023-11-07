في أول خطاب عرش له.. الملك تشارلز الثالث يؤكد التزام المملكة المتحدة بمعالجة معاداة السامية

ألقى الملك تشارلز الثالث خطاب العرش الأول له أمام البرلمان يوم الثلاثاء والذي سعت من خلاله حكومة المحافظين بقيادة ريشي سوناك إلى تقديم رؤية "بعيدة المدى" مع اقتراب موعد الانتخابات.

وفي خطابه قال تشارلز إن الحكومة ستتناول المسائل الأمنية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك عواقب الأعمال الإرهابية الهمجية ضد شعب إسرائيل، وتسهيل الدعم الإنساني إلى غزة ودعم قضية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

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وأضاف الملك أن حكومة المملكة المتحدة "ملتزمة بمعالجة معاداة السامية وضمان عدم نسيان المحرقة أبدا".

ووعد تشارلز الثالث بالتخطيط بتشييد نصب تذكاري للهولوكوست ومركز تعليمي في حدائق برج فيكتوريا.

وقالت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية إنه سيتم بناء نصب تذكاري وطني للمحرقة بجوار البرلمان، وهو ما تعهدت به الحكومة عندما أعادت تأكيد جهودها لمعالجة معاداة السامية في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"..

وذكرت أنه تم التعهد ببناء نصب تذكاري ومركز تعليمي للمحرقة لأول مرة في يناير 2015، وقد واجهت خطة البناء في حدائق برج فيكتوريا في وسط لندن صعوبات بسبب قانون عام 1900 الذي يحمي الحدائق.

ويوم الثلاثاء، كجزء من خطاب الملك تم التأكيد على أن مشروع قانون ذكرى المحرقة سيعود إلى الجلسة القادمة للبرلمان.

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: وسائل إعلام