طوفان بشري في فنزويلا تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة (فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر خروج الآلاف في العاصمة الفنزويلية كاراكاس في مظاهرة ضخمة للتعبير عن تضامنهم مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل.

ووصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في وقت سابق أحداث قطاع غزة بأنها "عملية إبادة" للفلسطينيين من قبل إسرائيل.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ32 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة "حماس" في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 10328 شخصا بينهم 4237 طفلا، و2716 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 25956 شخصا.

المصدر: RT