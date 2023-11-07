البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأمريكي تبحث هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الأزمة الإنسانية في غزة

أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بحثت بمكالمة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد الأزمة الإنسانية الملحة في قطاع غزة.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي "أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، بينما تدافع إسرائيل عن مواطنيها ضد إرهاب حماس".

وبحثا الأزمة الإنسانية الملحة في غزة والجهود المستمرة، بما في ذلك من خلال المبادرات الأخيرة التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لزيادة تدفق الغذاء والمياه والدواء إلى المدنيين المحتاجين.

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وأشارت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أنه من الضروري ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا خارج غزة وشددت على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأنه يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بتدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية.

وأكدت نائبة الرئيس مجددا التزام الولايات المتحدة الدائم بسلامة وأمن الشعب الإماراتي والجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

كما ناقشا أهمية ردع التهديدات من أي دولة أو جهة غير حكومية، وخاصة تلك التي تسعى إلى توسيع نطاق الصراع.

وأدانت هاريس "الهجمات الأخيرة التي شنتها الميليشيات المدعومة من إيران في جميع أنحاء المنطقة".

وقد أعلنت واشنطن منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة عن دعمها لتل أبيب، وأرسلت قوات إلى الشرق الأوسط وحاملتي طائرات.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم الدعم لإسرائيل لمحاربة حركة "حماس".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير أمس الاثنين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخطط لنقل قنابل دقيقة بقيمة 320 مليون دولار إلى إسرائيل.

المصدر: RT